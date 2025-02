Lula, cabeça não é só pra usar chapéu

Fez-se algum barulho diante da substituição do ministro Paulo Pimenta por Sidônio Palmeira na Secom, como se todos os problemas da República fossem resolvidos com uma simples troca na comunicação do governo. Aliás, estou com isso na cabeça desde a mudança: o problema seria, de fato, a forma de comunicar ou o conteúdo (ou falta de) a ser comunicado?