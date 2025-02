Holanda doa 90 quilos de sementes de cebola a agricultores no RS

Entrega ocorreu na última quarta-feira (12). NBSO Porto Alegre / Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Agricultores no Rio Grande do Sul receberam, na última quarta-feira (12) a doação de aproximadamente 90 quilos de sementes de cebola da Embaixada do Reino dos Países Baixos no Brasil. A intenção do governo holandês é para auxiliar os gaúchos a retomar a produção no Estado, atingida na enchente de maio de 2024.

Entrega ocorreu na Ilha dos Marinheiros, em Rio Grande. NBSO Porto Alegre / Divulgação

A entrega ocorreu na Ilha dos Marinheiros, em Rio Grande, e cada agricultor recebeu duas variedades de sementes sendo metade da Ômega e a outra metade da variedade Valessul. A iniciativa ocorreu em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Rio Grande do Sul (Senar-RS).

Leia Mais Universidade da Holanda e agência da ONU assinam acordo para plano urbanístico nas Ilhas, na Capital

Os Países Baixos, apesar de representarem apenas 2% da produção global de cebolas, são responsáveis por cerca de 20% do comércio internacional do produto. O motivo se deve à alta produtividade e eficiência logística, permitindo exportações para diversos países.