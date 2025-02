Falta de estrutura aeroportuária é um gargalo para a aviação no Brasil e no RS

Acidente na manhã desta sexta-feira (7) deixou dois mortos. NELSON ALMEIDA / AFP

As circunstâncias da queda do avião em São Paulo, que resultou na morte do advogado gaúcho Márcio Louzada Carpena e do piloto Gustavo Medeiros, ainda estão sendo investigadas. Mas não é de agora que especialistas em aviação têm alertado sobre os gargalos na infraestrutura aeroportuária no Brasil. Essa preocupação já havia aparecido após a tragédia aérea em Canela, que matou Luiz Cláudio Galeazzi e outras 11 pessoas.

Conforme o professor Lucas Fogaça, coordenador do curso de Ciências Aeronáuticas da Escola Politécnica da PUCRS, os aeroportos não têm se expandido muito — nem em número nem infraestrutura.

— A demanda aumentou muito no Brasil e hoje é um gargalo. Então, não conseguimos ter mais voos e mais competitividade entre as (companhias) aéreas, em parte, porque a infraestrutura não comporta.

Na região Sudeste, o coração da aviação no Brasil, há um "problema de pátio", segundo o professor.

— Se um aeroporto grande, tipo Guarulhos, Congonhas ou Galeão, fechar por meteorologia, por exemplo, as aeronaves têm dificuldade de achar lugar para alternar porque não há espaço para estacioná-las — afirma.

Fogaça destaca que o Brasil chegou ao limite da infraestrutura aeroportuária.

— Isso afeta a segurança de voo indiretamente. Força as empresas a operar mais perto do limite.

Olhar para o RS

Especialista em segurança de voo e examinador de pilotos da Agência Nacional de Aviação (Anac), Fábio Borille afirma que, para aviação regional e principalmente aviação particular, há déficit de lugares que tenham estrutura, procedimentos de chegada e saída, áreas de escape.

— O que acontece no Brasil: constrói-se um aeroporto em uma fazenda meio afastada e começa-se a morar em volta, como ocorreu em Congonhas ou com o Campo de Marte (de onde decolou o avião acidentado nesta sexta-feira). Não se consegue expandir para lado algum porque a cidade cresceu pra ali — explica.

Ele também destaca a necessidade de se pensar sobre infraestrutura que auxilie os procedimentos de voo por instrumentos.

— Em Canela, temos uma pista com obstáculos na cabeceira, árvores etc. Se espichou a pista um pouco, mas não há como aumentar muito mais, porque há hotel, casas. Tinha-se operação noturna com balizamento, mas roubaram os fios. Falta de segurança.

Assim como Fogaça, Borille também ressalta a falta de opções para pousos. Segundo ele, voar no RS durante a noite, caso ocorra alguma emergência, as opções de pouso são em Porto Alegre ou "volta", o resto é "quebra-galho".