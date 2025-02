Enquanto a população discute Lula x Bolsonaro, o crime organizado toma conta do Estado brasileiro

Polícia Civil e Ministério Público agiram contra relações suspeitas entre políticos e criminosos no Vale do Paranhana . Jonathan Heckler / Agencia RBS

No país onde se grupos políticos tentam desidratar a Lei da Ficha Limpa, a percepção de corrupção vai de mal a pior.

O Brasil caiu no ranking da Transparência internacional em 2024: da 104ª para a 107ª posição. Estamos empatados com Argélia, Nepal, Tailândia, Maláui, Peru e Níger.

No ano anterior, o país já havia sofrido uma queda de 10 posições. No topo do ranking, os de sempre: Dinamarca (1º), Finlândia (2º) e Singapura (3º).

A organização elenca como destaques negativos a renegociação de acordos de leniência para beneficiar empresas envolvidas em corrupção, a falta de transparência do novo PAC, o descontrole das emendas orçamentárias, a aprovação da "PEC da Anistia" e o silêncio do governo Lula sobre a pauta anticorrupção, como manter no cargo, ministro das Comunicações Juscelino Filho, indiciado pela PF por corrupção passiva.

No entanto, o que mais chama atenção é o alerta sobre a infiltração do crime organizado nas instituições. Em dezembro, por exemplo, a Operação Confraria, deflagrada em conjunto pelo Ministério Público Estadual e Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) da Polícia Civil, mirou contratos suspeitos firmados pela prefeitura de Parobé, no Vale do Paranhana e empresas ligadas ao maior grupo criminoso do Rio Grande do Sul, com base no Vale do Sinos.