Em um mês de alistamento militar feminino, 1,4 mil gaúchas se inscreveram para a seleção

No Brasil, foram registradas 23 mil inscrições. Exército Brasileiro / Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Em pouco mais de um mês de alistamento militar voluntário feminino, 1.493 gaúchas realizaram o as inscrições na 3ª Região Militar. O dado é do Comando Militar do Sul, divulgado nesta quinta-feira (6) a pedido da coluna. O total de vagas destinado para o Rio Grande do Sul é de 141.

Ao todo, no Brasil, foram registradas 23 mil inscrições. No país, são ofertadas 1.465 vagas, sendo 1.010 para o Exército Brasileiro, 155 para a Marinha do Brasil e 300 para a Força Aérea Brasileira.

Leia Mais Alistamento militar feminino no RS: veja vagas e em que cidades será possível servir

As Forças Armadas iniciaram em 2025 o alistamento militar feminino voluntário. Com isso, mulheres que completarem 18 anos podem se alistar, ação que, até então, era exclusiva para homens. As inscrições seguem até 30 de junho.