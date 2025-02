"É muito provável que as coisas piorem", diz jornalista brasileiro que foi preso e torturado na Síria

Manifestantes nas ruas celebrando a queda de Assad. RALF HIRSCHBERGER / AFP

Lançado inicialmente em 2012 e vencedor do Prêmio Jabuti, o livro Dias de Inferno na Síria, do jornalista brasileiro Klester Cavalcanti, está sendo relançado.

A obra conta a história do repórter que saiu de São Paulo e foi à Síria para cobrir a guerra no país. Lá, foi preso e torturado.

A obra está disponível para venda na internet. O jornalista conversou com a coluna sobre o novo lançamento.

O que traz na obra?

O livro conta a experiência que eu passei na Síria quando fui, em 2012, fazer uma reportagem sobre a guerra. Não existia ideia de fazer livro, fui para fazer matérias. Sempre gosto de destacar que fui com visto de imprensa, tudo legalizado, ou seja, eu entrei no país legalmente, autorizado pelo governo da Síria a fazer o meu trabalho. Fui para a cidade de Homs. Em Damasco, na capital da Síria, não havia guerra. Em Damasco, fui em um restaurante, tinha shopping aberto, cinema, enfim, tudo normal. Em Homs, a duas horas de carro, o mundo estava acabando: guerra, força aérea bombardeando, exército nas ruas prendendo o povo, matando, troca de tiros com força rebelde, um inferno. E eu estava nesse ambiente, nesse cenário, já fazendo fotos e vídeos da cidade destruída, de coisas da guerra. Fui parado na barreira militar do exército da Síria, mostrei o passaporte, mostrei o visto de imprensa e mesmo assim me prenderam. Fui torturado, ameaçado de morte, fui colocado em um presídio, fiquei seis dias preso em uma cela com mais de 20 presos. Eu era o único estrangeiro, o único jornalista, o único não muçulmano, e foi inferno. E eu só fui solto porque chegou o dia que eu deveria voltar ao Brasil, eu não voltei e o pessoal da revista na qual eu trabalhava na época avisou a Embaixada do Brasil em Damasco que eu tinha sumido. Ninguém sabia nada sobre mim, porque não deixaram dar nem um telefonema. Fui para a Síria porque eu queria mostrar o lado humano da guerra. Só que, quando eu fui preso, nessas condições, eu passei a ter uma história única no mundo. Até hoje, não existe nenhum jornalista do mundo que tenha ido cobrir a guerra da Síria com visto de imprensa e, que mesmo estando legalmente no país, tenha sido preso. Foi por isso que eu escrevi o livro.

Que atualização a nova edição traz?

Em dezembro, o ditador Bashar al-Assad, em cujo governo fui preso, foi deposto e deixou o país. Com esse fato, escrevi um novo texto falando sobre isso, sobre o fim dessa ditadura que já durava mais de 50 anos, falando das mudanças que devem ocorrer, do provável novo governante da Síria. Fiz esse texto e coloquei no livro. Agora, estamos relançando-o, com outra capa, com conteúdo atualizado. E uma coisa bacana do livro é que tem muitos relatos, perfis das pessoas com as quais cruzei durante o percurso. Tanto gente dentro da prisão quanto de fora.

Dentro da prisão só falavam em árabe?

Só falava-se em árabe. Uma vez ou outra eu conseguia alguém que falasse inglês para ajudar. Teve um momento muito tenso: fui preso na rua, me colocaram sentado no chão, numa calçada. E os caras ficavam apontando arma para a minha cabeça, gritando em árabe. Uma coisa muito angustiante. E ninguém falava inglês. Depois, me levaram para um prédio público e me colocaram numa sala que funcionava como uma delegacia improvisada. Um sujeito que parecia ser o chefe do grupo, como fosse o delegado, fazia perguntas em árabe, um cara traduzia para o inglês, e eu respondia. E esse cara que parecia ser o chefe escrevendo lá no papel. Quando acabou esse interrogatório, o cara veio me dar um papel para eu assinar, só que estava escrito em árabe e tinha o emblema da polícia síria. Era um documento oficial, policial, escrito em árabe, teoricamente, com o meu depoimento e o cara queria que eu assinasse. Eu falei: "Não posso assinar isso, está escrito em árabe". O chefe estava fumando. Ele veio com um cigarro aceso na direção do meu olho e gritando comigo em árabe e o outro cara traduzindo: "Olha, ele está dizendo que, se não assinar, vai queimar teu olho". E o cara chegou bem perto, desviou o cigarro do meu olho e queimou o meu rosto. Eu até hoje lembro do barulhinho do cigarro na minha cara. Ele veio de novo com outro cigarro e chegou tão perto do meu olho que eu cheguei a sentir o calor na minha retina. Eu falei: "Tá bom, eu assino".

Com a queda de Bashar al-Assad e a tomada do poder pelo novo governo. O que esperar daqui para frente?