RS perde ainda mais representatividade em Brasília após eleição no Congresso

Motta, Lula e Alcolumbre em encontro no Palácio do Planalto.

O mapa da nova Mesa Diretora da Câmara mostra a balança de poder pesando para o Nordeste: cinco dos sete integrantes da cúpula da Casa são dessa região do país - além de um carioca e um paranaense. O único integrante do sul do Brasil é o deputado Sérgio Souza (MDB-PR), que é 4º Secretário.

A deputada Maria do Rosário (PT-RS), única gaúcha na antiga mesa, foi substituída na 2ª secretaria por Lula da Fonte (PP-PE). Outro gaúcho, Pompeo de Mattos (PDT), era suplente. No comando do Senado, também não há gaúchos - aliás, nenhum representante do Sul e do Sudeste. Norte e Nordeste concentram a Mesa Diretora.