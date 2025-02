Com direito a "Minha Casa, Minha Vida", Lula recebe novos jabutis na Granja do Torto

Os novos moradores, cinco fêmeas, são do Ibama , na sua maioria vindos de entrega voluntária, resgate ou apreensão. O presidente explicou no vídeo que no espaço já havia muitos machos, por isso a necessidade de fêmeas . Os animais passarão por reabilitação e posteriormente voltarão para a natureza.

— A gente vai dar para esses bichinhos, possivelmente, não a liberdade que eles têm no meio de uma floresta, mas a gente vai dar uma liberdade, uma cascatinha para eles poderem tomar banho, um riacho bastante desenvolvido com água limpa para eles poderem tomar banho e beber. Duas casinhas do Minha Casa Minha Vida, que cada casinha cabe pelo menos uns dois ou três. E tratá-los com defesa. Porque não é fácil a vida animal com o ser humano que está sendo criado no mundo hoje — afirmou o presidente no vídeo.