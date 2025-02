Bombeiros de grupo que fundou serviço de salvamento com cães no Estado passam para a reserva

Na próxima sexta-feira (28), passarão para a reserva os dois últimos militares do grupo de fundadores do Serviço de Busca, Resgate e Salvamento com Cães do Corpo de Bombeiros Militar do RS, em julho de 2003. Após 35 anos na ativa, irão se aposentar o coronel Romeu Rodrigues da Cruz Neto e o primeiro sargento Gerson Meirelles — o terceiro membro fundador foi o primeiro sargento Julenir Cardoso Duarte (já na reserva).