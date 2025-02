Assim como Castelo Branco, Bolsonaro tinha discurso pronto para o dia do golpe, segundo denúncia da PGR

A denúncia da PGR contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 33 pessoas destaca que o então presidente tinha, inclusive um discurso pronto, pós-golpe. O documento foi encontrado na sede do Partido Liberal, na sala do próprio ex-presidente e no celular de Mauro Cid: "Tratava-se de um discurso a ser recitado pelo ex-presidente no momento da efetivação do golpe de Estado. O mesmo texto também foi encontrado no aparelho celular de Mauro Cid", diz a denúncia.