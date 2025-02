Apenas 7% das prefeituras gaúchas participaram das etapas municipais da Conferência Nacional do Meio Ambiente

Em maio de 2024, RS enfrentou a sua mais severa enchente. Jefferson Botega / Agencia RBS

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Apenas 7,4% das prefeituras gaúchas participaram da etapa municipal da 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente. Isso representa 37 de 497 cidades do Rio Grande do Sul. Os encontros antecedem o evento estadual, que ocorrerá entre 12 e 13 de março, e o nacional, que ocorrerá em maio em Brasília (DF).

O levantamento é do Instituto Internacional Arayara, uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que envolve cientistas, gestores urbanos, engenheiros, urbanistas e ambientalistas do Brasil. O gerente de Transição Justa e Sustentável da Arayara, engenheiro ambiental John Wurdig, cita algumas impressões sobre a baixa adesão:

— Primeiro, falta de informação. Segundo, a convocação sai em agosto, mas a mobilização mesmo no município sai no fim do ano, muito próximo das eleições, então muitas prefeituras trocaram o seu administrador. E tem o descaso dos municípios no que tange entender o contexto da emergência e das mudanças climáticas. Essa baixa adesão chancela a falta de conhecimento dos municípios dentro da pauta da emergência climática. E temos também luta contra o negacionismo de tratar isso como política pública — explicou.

As conferências municipais têm o objetivo de envolver a população local na discussão ambiental, respeitando as especificidades de cada região. Lá, a população pode apresentar as principais pautas da sua realidade. As pautas construídas são levadas para as etapas estaduais e para a nacional.

O evento principal ocorrerá em Brasília e irá debater a emergência climática, junto com o desafio da transformação ecológica. Este é a 5ª edição e marca a retomada após onze anos da última Conferência.