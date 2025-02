Acertadamente, denúncia da PGR isenta instituição Forças Armadas de tentativa de golpe

Na página 21 do documento, o procurador-geral Paulo Gonet afirma que o "próprio Exército foi vítima da conspirata". Acrescenta que "sua participação no golpe foi objeto da constante procura e provocação por parte dos denunciados".

Como já demonstrado nesta coluna, em textos de colegas e em reportagens , generais que resistiram ao assédio sofreram campanhas de perseguição orquestradas por seguidores do ex-presidente Jair Bolsonaro . Ainda na página 21 da denúncia, a PGR afirma: "Os oficiais generais que resistiram às instâncias dos sediosos sofreram sistemática e insidiosa campanha pública de ataques pessoais, que foram dirigidos até mesmo a familiares.

Embora a maioria dos militares tenha votado em Bolsonaro na eleição de 2018 - e, sem a farda, a caserna seja amplamente simpática à agenda do ex-presidente -, não se pode generalizar como aderentes à ideia da quartelada. Muito menos a instituição.

Ainda conforme o texto, "as contínuas agressões morais se davam sempre no propósito de impeli-los ao movimento rebelde, servindo ainda de indutor a que outros militares, embaídos pelo degenerado sentimento de patriotismo de que a organização criminosa se servia, formassem com os insurretos".