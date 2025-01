"Terá um impacto significativo na preparação da COP30", diz André Corrêa do Lago sobre saída dos EUA do Acordo de Paris

Presidente da COP30, André Corrêa do Lago. Estevam / Audiovisual/PR/Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Após ser anunciado como presidente da COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, André Corrêa do Lago falou sobre a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris, anunciada nesta segunda-feira (20) pelo presidente Donald Trump.

— Os Estados Unidos é um ator essencial, porque não só é a maior economia mais um dos maiores emissores, mas é também um dos países que tem trazido respostas à mudança do clima, tecnologia. Os EUA têm empresas extraordinárias e vários Estados e cidades que estão muito envolvidos neste debate. Estamos todos ainda analisando as decisões do presidente Trump, mas não tem a menor dúvida que terá um impacto significativo na preparação da COP — disse em encontro com jornalistas após o anúncio.

Corrêa do Lago foi anunciado no cargo nesta terça-feira (21), após reuniões com o presidente Lula e com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva (Meio Ambiente), substituta no Ministério das Relações Exteriores, Maria Laura da Rocha, e o ministro da Casa Civil, Rui Costa.

O cargo mais recente do embaixador foi de secretário de Clima, Energia e Meio Ambiente do Ministério das Relações Exteriores.

