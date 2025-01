Secretaria da ONU sobre Mudança do Clima valida organização da COP30

As análises técnicas dos especialistas farão parte de um relatório que será consolidado nos próximos dias.

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Um grupo de especialista da Secretaria das Nações Unidas sobre Mudança do Clima validou o planejamento brasileiro para a COP30 Amazônia. A missão, que encerrou na última sexta-feira (24), esteve em Belém, no Pará, acompanhando a organização do evento.