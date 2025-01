"Se tivesse irrigação no momento adequado, a safra estaria salva", diz presidente da Assembleia, Adolfo Brito, sobre estiagem

Deputado Adolfo Brito (PP). Fotografia ALRS / Agência ALRS

O deputado estadual Adolfo Brito (PP) entrega a presidência da Assembleia na segunda-feira (3) para Pepe Vargas (PT).

Durante sua gestão, o político pôs em ação o projeto "RS Sustentável: Cada Gota Conta", a série de painéis que vai debater ideias e projetos sobre reservação de água, irrigação e piscicultura. No último dia 24, ele entregou um relatório com sugestões ao governo do Estado para lidar com o problema crônico da estiagem, que já provoca perdas este ano. O RS já contabiliza 37 municípios com decretos de situação de emergência editados.

À coluna, ele faz um balanço da gestão.

Que avaliação o senhor faz do projeto sobre reservação de água?

Foram vários encontros sobre a reservação d'água, a irrigação e a piscicultura. Tivemos um extraordinário apoio da sociedade: especialmente de federações, cooperativas, sindicatos, agricultores, secretarias. Estivemos em Sobradinho, Santa Cruz o Sul, Panambi, Santo Antônio da Patrulha e Canguçu. No nosso encerramento, na semana que passou, na Assembleia Legislativa, tivemos a oportunidade de fazer a entrega desse compêndio de sugestões que foram colhidas pelo grupo de trabalho estabelecido pela Presidência da Assembleia Legislativa à comunidade do Rio Grande do Sul.

Quais as principais sugestões?

Muitas já foram implementadas, inclusive pelo governo do Estado. Foi um tema que o Rio Grande abraçou. A partir de agora, queremos destravar a irrigação. Quando nós iniciamos o trabalho, em fevereiro, muitos pensavam que irrigação não era necessária. Choveu um monte em abril e maio, e, hoje, estamos já com estiagem em várias regiões. Reservar a água para irrigar é uma obrigação nossa, como políticos, para incentivar o aumento da produção, da produtividade, da receita, da arrecadação nos municípios, nas cidades e, especialmente, na economia. Estamos felizes porque deu certo a nossa indicação da reservação e também da preservação da propriedade rural. Muitos jovens estão abandonando o Interior porque, quando chega a hora de chover, não chove, não tem produção, e o jovem não permanece na propriedade. Precisamos produzir e isso se faz com a reservação d'água e irrigação.

Quando nós iniciamos o trabalho, em fevereiro, muitos pensavam que irrigação não era necessária. Choveu um monte em abril e maio, e, hoje, estamos já com estiagem em várias regiões do Estado.

Qual é o principal gargalo?

Temos a regulação do uso das APPs (Áreas de Preservação Ambiental), com compensação e replantio de árvores. Isso é extremamente importante para as mudanças na legislação. Propostas para alterar o Direito administrativo sancionador, que é a troca de multas pela educação e por resolução de conflitos fora do Judiciário. E ainda as mudanças também na legislação da gestão dos recursos hídricos, a fim de agilizar as outorgas e os licenciamentos. Hoje, projetos ficam dois, três anos, esperando para análise. Tudo isso precisa mudar para que o agricultor efetivamente possa produzir tendo a reserva d 'água. Esses são os os principais itens que a Assembleia apontou depois de ouvir a comunidade gaúcha. Esperamos que as coisas possam, a partir de agora, ser destravadas pelo governo do Estado. Hoje, estamos importando milho. Se tivéssemos destravado a irrigação, com certeza haveria muito mais produção de milho. Teríamos para alimentar os suínos, frango, gado leiteiro, inclusive muitos desses produtos para exportação.

Como mudar a mentalidade para que se reserve água da chuva para momentos de estiagem?

Essa é a pauta principal que as autoridades precisam entender. A necessidade é viabilizar, claro que respeitando o meio ambiente, mas que dê condições ao agricultor poder contar um cantinho da sua propriedade onde ele possa ter o seu açude, o barramento para, a partir dali, ele ter água no momento que precisar. Nos últimos seis, oito anos, tivemos estiagem em praticamente todos. Agora, por exemplo, do Centro para o Oeste, muitas propriedades foram atingidas, especialmente nas lavouras de soja. Se tivesse irrigação no momento adequado, a safra estaria salva.

O senhor entrega a presidência nesta segunda-feira (3). Que avaliação faz do ano?