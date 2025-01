RS vai aderir à definição de antissemitismo da Aliança Internacional para a Memória do Holocausto

O Rio Grande do Sul irá aderir à definição de antissemitismo da Aliança Internacional para a Memória do Holocausto (IHRA). O evento de assinatura pelo governador Eduardo Leite, ocorrerá na segunda-feira (27), no Palácio Piratini, e contará com a presença do presidente da Confederação Israelita do Brasil (Conib), Claudio Lottenberg e da nova presidente da Federação Israelita do RS (Firs), Daniela Russowsky Raad.