Reunião que marca início das atividades da Federasul em 2025 já tem mais de cem líderes empresariais inscritos

A Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul) iniciará suas atividades em 2025 na próxima sexta-feira (31) em uma primeira reunião de integração em Osório, no Litoral Norte. O encontro já conta com mais de 100 líderes empresariais de todo o Estado inscritos.

O tema central da reunião será o debate sobre empregabilidade. No começo do mês, a Federasul e a prefeitura de Bento Gonçalves firmaram uma parceira para encaminhar as pessoas que dependem do bolsa família ao mercado de trabalho, com oportunidades de empregos e qualificação dentro das empresas. A ideia da entidade é expandir a mesma força-tarefa para outros municípios do Estado.

Outro foco do encontro será a divulgação do cronograma de ações e divulga a Carta de Osório, documento que expressa as preocupações e expectativas da classe produtiva e identifica as ações necessárias tanto na esfera estadual como federal.

O encontro, que inicia às 13h30min, ocorrerá na Câmara de Vereadores do município. A reunião terá a participação do presidente da Federasul, Rodrigo Sousa Costa, do vice-presidente de Integração, Rafael Goelzer, vice-presidente de Economia, Fernando Marchet, vice-presidente de Infraestrutura, Antonio Bacchieri, e do prefeito de Bento Gonçalves, Diogo Siqueira.

