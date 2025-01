O que é a Lei do Inimigo Estrangeiro que Trump citou na posse e pretende colocar em prática nos EUA

Durante a posse presidencial para o seu segundo mandato, Donald Trump disse que pretende colocar em prática a Lei do Inimigo Estrangeiro . Apesar de pouco conhecida, essa lei, de 1798 , já foi colocada em prática outras três vezes em território americano.

Sempre que houver uma guerra declarada entre os Estados Unidos e qualquer nação ou governo estrangeiro, ou qualquer invasão ou incursão predatória for perpetrada, tentada ou ameaçada contra o território dos Estados Unidos por qualquer nação ou governo estrangeiro, e o Presidente fizer uma proclamação pública do evento, todos os nativos, cidadãos, moradores ou súditos da nação ou governo hostil, [...] que estiverem nos Estados Unidos e não forem realmente naturalizados, estarão sujeitos a serem apreendidos, contidos, protegidos e removidos como inimigos estrangeiros.

Ou seja, a medida permite que presidente que esteja no poder detenha, realoque ou deporte estrangeiros que considere inimigos dos EUA .

O Congresso americano aprovou a Lei, com o apoio do presidente John Adams, em 1798, quando os EUA estavam à beira da guerra com a França.