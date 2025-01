Desdém de Trump pode jogar Brasil no colo da China

A arrogância de Donald Trump , que nesta semana disse que o Brasil e a América Latina precisam "mais dos EUA do que os EUA precisam deles", pode ter um efeito indesejado para a Casa Branca: jogar o país no colo da China.

Dado de realidade, a relação Brasil-EUA é de equilíbrio . Dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC) mostram, por exemplo, que em 2024, o fluxo comercial entre os dois países chegou a US$ 81 bilhões.

Nos últimos anos, a China aumentou muito seu Investimento Estrangeiro Direto na América Latina em geral e no país em particular. No encontro do G20, no Rio, em novembro, o governo chinês convidou o Brasil a integrar a Belt and Road Initiative (conhecida como Nova Rota da Seda), e Brasília disse "não". Ao menos por hora. Algns vizinhos já aderiram, como Panamá, Bolívia, Argentina, Venezuela.