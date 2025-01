Como foi a operação que resgatou as três reféns israelenses da Faixa de Gaza; veja o vídeo

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Romi Gonen, de 24 anos, Emily Damari, de 28 anos, e Doron Steinbrecher, de 31 anos, foram as três reféns israelenses resgatadas pela Cruz Vermelha, na Faixa de Gaza, e entregues para as Forças de Defesa de Israel durante o primeiro dia de cessar-fogo no Oriente Médio, neste domingo (19).