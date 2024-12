Rio Grande do Sul terá R$ 8,5 milhões para projetos de resiliência climática

A divulgação do projeto ocorreu nesta quinta-feira (5), durante cerimônia de abertura do 66º Fórum Nacional do Conselho Nacional de Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (CONFAP) , em Porto Alegre. Detalhes sobre a seleção pública das propostas serão conhecidos nos próximos dias, quando será publicado o edital de inscrições.

A edição da Teia de Soluções - Resiliência Climática para o Rio Grande do Sul é uma iniciativa da Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza, em parceria com o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), o RegeneraRS, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (Fapergs) e a Fundação Araucária, com apoio da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná (SETI).