Pela primeira vez, Superior Tribunal Militar terá uma mulher no comando

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Elizabeth é natural de Belo Horizonte e foi i ndicada para a Corte em 2007 pelo presidente Lula . Ela também é a única mulher entre os 15 integrantes do tribunal, composto por 10 militares e cinco civis.

Elizabeth foi eleita para o biênio 2025-2027 e a posse está prevista para março do próximo ano. No STM, foi vice-presidente no período de 2013-2015.