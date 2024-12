Médico do Hospital São Lucas da PUC é eleito presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia

O chefe do Serviço de Cardiologia do Hospital São Lucas da PUC, médico Paulo Caramori , foi eleito presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) para o ano de 2025. O anúncio foi feito na quarta-feira (4), já a posse está prevista para o início do próximo ano .

Paulo Caramori é reconhecido por sua atuação clínica e científica, contribuindo em diagnósticos e tratamentos de doenças cardiovasculares no Brasil. À frente da SBC, ele terá o desafio de liderar iniciativas estratégicas, além do fortalecimento da pesquisa na área e do acesso a tratamentos de alta complexidade no país.