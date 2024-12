Estudantes promovem evento com simulação de reuniões da ONU

Estudantes da Pan American School realizaram durante o fim de semana mais uma edição do Porto Alegre Model United Nations (POAMUN V), uma série de debates entre alunos com o simulações de reuniões da Organização das Nações Unidas (ONU).

O evento, que nesta edição contou com o tema “Objetivos compartilhados, sucesso compartilhado” e abordou a solidariedade após a tragédia climática vivenciada no Rio Grande do Sul, contou com a participação de mais de cem participantes de instituições internacionais, além de algumas escolas privadas da Capital.