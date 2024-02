Com menos de 72 horas como número 2 da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), o gaúcho Marco Aurélio Chaves Cepik, também professor da Pós-graduação em Estudos Estratégicos (PPGEEI) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), tem se empenhado em garantir que nenhum suposto aparelhamento durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro deixará de ser investigado.