O tema da agricultura aproxima a agenda global, como a COP28, em Dubai, das realidades locais. No Rio Grande do Sul, Estado agro por natureza, esse link é urgente. Discussões sobre o sistema alimentar ainda são recentes nas conferências da ONU sobre o clima. Começaram em 2017, quando uma decisão tomada no âmbito da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC) reconheceu o potencial da agricultura no combate às mudanças climáticas. Foi criado o Grupo de Koronívia, a fim de equacionar a questão da segurança alimentar à adaptação e resiliência das cadeias produtivas, garantindo a produção de alimentos com sustentabilidade.