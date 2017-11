A eleição legislativa de 22 de outubro na Argentina deu superpoderes ao presidente Maurício Macri, cujo bloco partidário Cambiemos conquistou 13 das 23 províncias, incluindo consagrados feudos peronistas país afora.

O pleito foi marcado pelo ressurgimento de Cristina Kirchner, a ex-presidente que aparentemente encerrou o luto pós-derrota de seu candidato Daniel Scioli nas eleições de 2015 e voltou aos holofotes, concedendo entrevistas e participando de comícios. Seu grupo político na colcha de retalhos peronista (sempre fraturada), a Unidad Cidadana, porém, fez só 20% dos votos – metade da Cambiemos. Ou seja, Cristina volta ao Senado, mas não de forma triunfal como imaginava.

Além de poucos votos, a ex-presidente vê o cerco se fechar sobre antigos aliados. Na sexta-feira, seu ex-vice-presidente Amado Boudou foi preso em sua casa, em Puerto Madero, por ordem do juiz Ariel Lijo. Ele é acusado de enriquecimento ilícito. Outro detido foi José Luis Nuñuez Carmona, testa de ferro de Boudou e ex-ministro da Economia de Cristina.

Não são os primeiros. Três dias depois da eleição, a Câmara dos Deputados aprovou a perda da imunidade de Julio De Vido, ministro do Planejamento, Investimentos Públicos e Serviço durante os 13 anos do casal K na Casa Rosada (primeiro com Néstor, depois com Cristina). Com o fim da proteção, dois juízes federais ordenaram imediatamente a prisão preventiva do deputado.

Espécie de superministro dos Kirchner, De Vido era um homem-bomba ambulante pelas calles portenhas. É suspeito de articular uma rede de propina em troca de obras públicas, na qual a brasileira Odebrecht é apenas uma pequena ponta do escândalo. Na Argentina, o furo é mais embaixo, ou melhor mais, mais ao Sul.

Começa lá na gélida Santa Cruz, onde os Kirchner mandavam e desmandavam nos anos 1990. De Vido teria comandado a fraude milionária em um projeto de mineração do Rio Turbio, que nunca aconteceu. Também é suspeito de ter desviado o equivalente a US$ 7 bilhões na importação de gás liquefeito.

Recentemente, a Argentina aprovou uma lei que permite acordos de delação premiada, ainda não colocada em prática. Se De Vido decidir falar, sua delação pode ter o efeito semelhante ao do depoimento do ex-doleiro Alberto Yousseff no Brasil. O castelo dos Kirchner começaria a ruir.

Investigadores que se aventurarem em seguir o rastro do dinheiro podem chegar a um escândalo que, volta e meia, remexe as entranhas da história argentina. O governo de Cristina, junto com o de Carlos Menem, que também se reelegeu senador em outubro, é suspeito de ter acobertado um suposto complô iraniano no atentado contra a Associação Mutual Israelita Argentina (Amia), que deixou 86 mortos em 1994.

O chamado Caso Nisman está aberto e, também volta e meia, sangra. No último ano do mandato de Cristina, o procurador Alberto Nisman foi encontrado morto em seu apartamento às vésperas da conclusão de uma investigação em que ele provavelmente apontaria o dedo para a Casa Rosada no caso do atentado. A investigação oficial declarou que Nisman se suicidou – mas há fortes indícios de que tudo foi preparado para que se pensasse assim.

Na Argentina ainda não apareceu um juiz Sergio Moro, mas a imprensa começa a olhar para a Lava-Jato com olhos de quem deseja tirar lições aplicadas do lado de cá do Rio da Prata.

Uma plateia atenta de jornalistas ouviu, na quinta-feira, o desembargador federal João Pedro Gebran Neto, relator da Lava-Jato no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com sede em Porto Alegre. O magistrado palestrou sobre o combate à corrupção na abertura da Conferência Latino-americana de Periodismo Investigativo, na Universidade de Palermo, em Buenos Aires. No auditório, estavam jornalistas de alguns dos mais importantes jornais latino-americanos, entre eles ZH.