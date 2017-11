Apresentado pelo jornalista Fernando Rodrigues como um juiz “linha-dura”, o desembargador federal João Pedro Gebron Neto, relator da Lava-Jato no Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), abriu sua apresentação na Conferência Latino-Americana de Periodismo Investigativo, na Universidade de Palermo, em Buenos Aires, na noite de quinta-feira (2), tentando desfazer a fama. Ilustrou a fala com o poema “Esperança”, da paranaense Helena Kolody, sua conterrânea. Durante cerca de 35 minutos de explanação, Gebron destacou a “epidemia de homicídios” no país, com 64 mil assassinatos por ano (homicídios dolosos), o que coloca o Brasil em uma posição comparável a nações em guerra civil.