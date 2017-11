Lia de Paula / Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Depois do escândalo que ficou conhecido como Panama Papers, uma nova grande investigação jornalística foi publicada neste domingo, às 16h (horário de Brasília), em nível mundial, pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ). Resultado de um ano de apuração, o Paradise Papers revela as relações obscuras de políticos, bilionários e seus investimentos em paraísos fiscais. Entre as revelações, a extensa reportagem, que no Brasil teve participação exclusiva do site Poder360, aprofunda suspeitas sobre os elos entre o governo Donald Trump e o Kremlin e revelam investimentos pessoais da rainha Elizabeth II nas Ilhas Cayman.

Uma das suspeitas relacionadas ao Brasil aponta o ministro da Agricultura, Blairo Maggi (PP-MT), como beneficiário de uma companhia aberta nas Ilhas Cayman em 2010 por uma sociedade firmada entre uma de suas empresas, a Amaggi Exportação e Importação Ltda. e a companhia Louis Dreyfus, uma processadora e comercializadora de produtos agrícolas com sede na Holanda. As duas empresas teriam formado uma joint venture em 2009 para atuar no mercado de grãos na Bahia, no Maranhão, no Piauí e em Tocantins. Da junção, teria nascido a Amaggi & LD Commodities S.A., que teria aberto uma offshore nas Ilhas Cayman. Planilhas a que o ICIJ teve acesso mostrariam pessoas ligadas à família Maggi como beneficiários finais.

Outro dos políticos brasileiros citados na reportagem é o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que teria criado uma fundação nas Bermudas.

O simples fato de manter empresas offshores e contas bancárias associadas a elas no Exterior não é crime no Brasil. Mas a lei exige que os recursos sejam declarados à Receita Federal. Embora a prática seja legal, empresas offshore podem ser usadas também para cometer crimes, como sonegação de impostos, ocultação de patrimônio e evasão de divisas.

A série de reportagens contou com a colaboração de 96 veículos de comunicação de 67 países. Originalmente, os dados foram obtidos pelo jornal alemão Süddeutsche Zeitung. A exemplo dos Panama Papers, os documentos, cerca de 13,4 milhões de arquivos, foram compartilhados com demais veículos de comunicação para que cada um apurasse uma parte, normalmente voltada para o seu país.

Em nível mundial, a investigação publicada neste domingo aponta laços obscuros entre cerca de 120 políticos com o sistema financeiro offshore. A série afirma, por exemplo, que dinheiro pessoal da rainha Elizabeth II, do Reino Unido, foi guardado nas Ilhas Cayman. O fundo nesse paraíso fiscal teria aplicado os valores em uma companhia de investimentos que controlava a BrightHouse, firma britânica criticada por associações de defesa dos consumidores.

Há também revelações sobre elos até agora sigilosos entre o secretário de Comércio dos EUA, Wilbur Ross, e a Rússia, o que deve aprofundar o escândalo conhecido como Russiagate _ a interferência nas eleições americanas, em 2016, e os laços entre funcionários do governo Donald Trump com o Kremlin. Ross teria recebido US$ 68 milhões em receita, desde 2014, de uma empresa de energia russa pertencente a Kirill Shamalov, genro do presidente Vladimir Putin. Outra revelação mostra negociações secretas entre o chefe de campanha do primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau.

A íntegra da reportagem pode ser conferida, em inglês, aqui.

Contrapontos

O que diz Blairo Maggi

Em entrevista ao Poder360, o ministro disse, por meio de advogados, que não recebeu qualquer valor diretamente da offshore. Acrescentou que seria beneficiário indireto.

O que diz Henrique Meirelles

Ao Poder360, Meirelles afirmou que o objetivo seria investir "em atividades beneficentes no setor de educação no Brasil".