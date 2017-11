Um pouco de bastidor: o La Nación, um dos 96 veículos que participaram da reportagem, foi convidado em 16 de dezembro de 2016. A diretora adjunta do ICIJ, Marina Walker, conversou com alguns poucos editores do jornal de Buenos Aires por meio de um programa de comunicação semelhante ao Skype, porém, mais seguro. No final de março, alguns jornalistas (naquele momento 130, no final chegaram a 382) se reuniram em Munique, sede do Süddeutsche Zeitung, diário alemão que recebeu originalmente os documentos. Só então, os dados começaram a ser compartilhados em uma plataforma criptografada à qual os participantes passaram a ter acesso. Sob sigilo e com data de embargo para publicação: 5 de novembro. No Brasil, apenas o site Poder360 trabalhou no projeto.