Sem diálogo na Espanha

Só aumenta a ruptura entre Madri e Barcelona. Nesta quarta-feira, o porta-voz do presidente catalão informou que Carles Puigdemont não irá se pronunciar no Senado espanhol. O argumento: o fato de o governo central estar decidido, na opinião dos separatistas, a tomar o controle da Catalunha. Ao contrário, Puigdemont comparecerá ao parlamento catalão em Barcelona. A sessão poderia se prolongar até sexta-feira e nela serão apresentados todos os cenários, incluindo a declaração unilateral de independência com a qual o governo separatista catalão ameaça há semanas.

Novas regras para viajar aos EUA

Costuma viajar com frequência para os EUA? Fique ligado: companhias aéreas internacionais começarão, nesta quinta-feira, a aplicar novas regras de segurança e questionar os passageiros mais detalhadamente antes de embarcarem em voos para o território americano. Emirates, Air France e Norwegian confirmaram à agência de notícias France Presse que as autoridades americanas pediram controles mais duros e outras companhias emitiram comunicados confirmando sua aplicação. Há poucos detalhes sobre as novas disposições, anunciadas após o governo do presidente Donald Trump exigir controles mais rigorosos em relação a refugiados e imigrantes.

A Emirantes anunciou que os passageiros serão submetidos a "entrevistas prévias ao check-in", enquanto a Air France afirmou que fará uma "entrevista de segurança" adicional. A Norwegian disse que seus passageiros serão instruídos por mensagens de SMS e que começará o check in quatro horas antes da saída de seus voos para os Estados Unidos.

OEA critica eleição venezuelana

A Organização dos Estados Americanos (OEA) denunciou irregularidades nas eleições regionais realizadas recentemente na Venezuela. Segundo a entidade, esses problemas tornam ilegítimos seus resultados. O documento de 11 páginas ressalta entre as críticas ao processo eleitoral o menosprezo à competitividade dos partidos políticos e candidatos, a manipulação do programa eleitoral e a violação "sistemática" de preceitos constitucionais.

Homenagem israelense

Israel entregará nesta quinta-feira em caráter póstumo a distinção "Justo entre as Nações" a um médico egípcio, o primeiro árabe a receber a honraria por ter salvado dois judeus durante o Holocausto, colocando sua vida em risco. A Yad Vashem, instituição israelense criada em memória ao genocídio dos judeus, havia anunciado em 2013 a concessão do título de "Justo" a Mohamed Helmy, médico egípcio que residia em Berlim durante a II Guerra Mundial, falecido em 1982.

Yad Vashem, no entanto, não conseguiu contatar a família. Várias informações foram divulgadas em 2013, sobre uma suposta recusa da família a receber o prêmio, algo que a instituição nunca confirmou.





Documentos inéditos sobre JFK

Uma coleção valiosa de documentos secretos sobre o assassinato do presidente americano John F. Kennedy será divulgada nesta quinta-feira, mas os estudiosos dizem que provavelmente não vão conter revelações bombásticas nem eliminarão teorias da conspiração. A Comissão Warren, que investigou o assassinato do presidente, então com 46 anos, em 22 de novembro de 1963, determinou que ele foi executado por um ex-atirador de elite da Marinha, Lee Harvey Oswald, que agiu sozinho.