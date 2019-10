"Boa noite" na serra gaúcha Cid Moreira fala sobre a gravação da Bíblia: "Levei seis anos. Imaginava em torno de 110 CDs" Jornalista esteve em Porto Alegre na manhã desta quinta-feira para conversar com jornalistas sobre sua participação no Natal Luz de Gramado, sobre a carreira e seu novo canal no YouTube