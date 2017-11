Uma parceria entre o Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli (Margs) e o Museu Nacional de Belas Artes, do Rio de Janeiro, foi inaugurada na terça-feira (31), em Porto Alegre. A exposição Caminho de Rossini Perez abriu ao público em uma ocasião com a presença de Paulo Amaral, diretor do Margs. A mostra, que pode ser visitada até 28 de janeiro, resulta da retomada da política de circulação de acervo, a partir da doação ao Margs de 43 obras de autoria de Rossini Perez e 16 obras da coleção do artista.