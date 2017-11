Uma parceria entre o Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli (Margs) e o Museu Nacional de Belas Artes, do Rio de Janeiro, foi inaugurada na terça-feira (31), em Porto Alegre. A exposição Caminho de Rossini Perez abriu ao público em uma ocasião com a presença da curadora Claudia Regina Alves da Rocha e de Monica Xexéo, diretora do Museu Nacional de Belas Artes.