O joalheiro baiano Carlos Rodeiro aterrissou na Twin-Set para uma tarde de moda que causou frisson entre as mulheres de Porto Alegre . Rodeiro é um case de sucesso no nordeste brasileiro. Após participar de um evento que homenageava o Brasil, em Paris, viu sua peça fazer sucesso nos pulsos de personalidades como as irmãs Caroline e Stéphanie de Mônaco .

Integrando as listas dos melhores joalheiros do país, Rodeiro foi o responsável por fazer a joalheria andar junto com a moda, e ensinou as mulheres a usarem joias fora do convencional, como as pencas, que se tornaram um sucesso.