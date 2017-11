Com novo espaço na Rua Barão de Santo Ângelo, 166, em Porto Alegre, as empresárias Alice Frajndlich e Carolina Alencar lançaram o verão da Tannerie. Tons de rosa e vermelho, além de babados, remetem às charmosas pâtisseries de Paris – inspiração da temporada. A peça mais desejada da estação é a jaqueta da collab com o estilista Carlos Bacchi.