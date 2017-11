Na terça-feira (7), o fotógrafo paulista Henrique Schiefferdecker apresenta com exclusividade em Porto Alegre a exposição The Other Night, na galeria Bolsa de Arte, com curadoria do mestre Diógenes Moura. Munido de sua câmera e olhar apurado, Schiefferdecker registrou a rotina cheia de personagens interessantes e enigmáticos em Nova York. Os 32 registros clicados durante um ano contam a história de Meki Saldana (acima), promoter das Filipinas que viveu a agitada noite da Big Apple intensamente antes de atuar como modelo e atriz: