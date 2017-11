Empresas e entidades gaúchas foram homenageadas pela Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre na manhã de terça-feira (31) com o Troféu Amigos da Boa Causa, por apoiar projetos da instituição. O Grupo RBS esteve entre os parceiros reconhecidos na solenidade marcada por um café da manhã no Átrio do Centro Histórico-Cultural Santa Casa.