Os últimos dias foram intensos para a família Kulkes, da joalheria DvoskinKulkes. Primeiro foi a vez de lançar no office da digital influencer Claudia Bartelle a coleção Céu, inspirada em uma obra de arte comprada em um leilão em Nova York com formas geométricas. Nora Teixeira, Flávia Alvares, Zilda Campos, Zuleika Pinto Ribeiro, Marcia Hartz e Carol Logemann estiveram entre as convidadas do encontro.