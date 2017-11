Há cinco anos em Caxias do Sul — sendo dois sob o comando do argentino Ariel Lettieri e da paranaense Stéphanie Lettieti —, o Sweez Café está agora com novidades e um ambicioso projeto de expansão. Depois de lançar novos cardápio e identidade visual, os chefs já estão prevendo um crescimento de 25% ainda para este ano e a abertura de uma filial em Porto Alegre .

Depois de três anos residindo no Rio de Janeiro, Ariel e Stéphanie se estabeleceram em Caxias do Sul depois de uma visita à Serra com a finalidade de conhecer locais com a fama de "Europa brasileira". No currículo, o casal contabiliza experiências em hotéis internacionais, patisseries, boulangeries e restaurantes europeus.