A arquiteta Daniela Giffoni se inspirou no minimalismo e na funcionalidade do design escandinavo para criar, na Mostra Elite Design, o Lounge do Espumante. O espaço foi apresentado para convidados na semana passada, no Clube de Regatas Guaíba Porto Alegre (GPA), local onde a mostra pode ser visitada até 30 de novembro. Os convidados foram recepcionados com espumantes Castellamare e brigadeiros gourmet.