Gaúcha de Passo Fundo, Letícia Birkheuer estreou seu mais recente trabalho, o espetáculo Além do que os Nossos Olhos Registram, em Porto Alegre. A peça, em que ela divide a cena com Luíza Tomé e Priscila Fantin com direção de Fernando Philbert, teve casa lotada e ganhou uma comemoração especial no Eleven. Logo após a segunda sessão no palco do São Pedro, parte do elenco e da produção foram recepcionados com um jantar no restaurante, que recebe semanalmente a festa D.O.M.I.N.G.O. Com dores musculares após uma contratura no crossfit, Priscila precisou repousar e foi direto para o hotel. Luíza também sofreu uma fratura no pé esquerdo há algumas semanas, mas mesmo com gesso não dispensou o agito.