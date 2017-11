Seu gato precisa de um banho? Vai chegar tarde e não tem como levar o cachorro para passear? Quer adestrar o seu filhote? Foi lançado nesta semana, em Porto Alegre , o aplicativo YetPet , desenvolvido pelas gaúchas Carol Cunha , Juliana Hendges , Patrícia Cunha e Patrícia Matzenauer , e que tem plano de expansão para o Sudeste em 2018. O marketplace conecta o tutor dos animais com profissionais do mercado.

No Brasil, são cerca de 132 milhões de animais de estimação, conforme o IBGE. Impulsionado pelo avanço da tecnologia, o nicho avança com faturamento previsto de R$ 19,2 bilhões e expansão de 7% em relação ao ano passado, resistente à crise. Segundo estudo do Sindicado Nacional da Indústria de Produtos para Saúde Animal (Sindam), Porto Alegre é a cidade brasileira que mais possui lares com animais de estimação: 56% das residências têm pets. Além de funcionar como uma rede social de adoção, a cada transação realizada, 5% será revertido para a ONG Patas Dadas.