Só se fala em um assunto nas rodas de conversa da sociedade: o Baile de Gala das Voluntárias pela Vida, na sexta-feira (27). Com nomes como Galvão Bueno e Humberto Martins confirmados, a lista de interessados na festa beneficente só aumenta – e os ateliês da cidade seguem lotados de clientes em busca do longo perfeito. Mas nem só de glamour é feito o evento. Na última semana, as Voluntárias estiveram reunidas para a gravação de um vídeo especial no Hospital São José que promete comover as mil pessoas na grande noite.