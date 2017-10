Uma mega placa na entrada do casamento entre a modelo brasileira Michelle Alves e o empresário israelense Guy Oseary informava os convidados logo na entrada da festa, na na residência do casal de apresentadores da Globo, Luciano Huck e Angélica: "Welcome to the wedding. Beyond this point no selfies, no social media." Ou, em bom e claro português: "por gentileza, não tirar fotos e não usar social mídia". Orientação que todos – ou quase todos – obedeceram.