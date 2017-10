Os irmãos Guilherme e Gabriela Ruschel Michaelsen, filhos de Branca e Romeu Michaelsen, são os sócios majoritários da nova operação do Hard Rock Café de Gramado, prevista para ser inaugurada no próximo ano. Bisneta de João Leopoldo Lied e Osvaldina Panitz Lied, conhecidos por terem ajudado a fundar a cidade, a dupla também está à frente do condomínio Laken.