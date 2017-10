O aniversário de 80 anos do Sindicato dos Lojistas do Comércio de Porto Alegre ( Sindilojas ) foi comemorado com uma atração especial, na segunda-feira (16). A cantora Maria Rita subiu ao palco da Casa NTX para animar os mais de 500 convidados, após um jantar assinado por Jorge Aita . reuniu lojistas, diretoria e colaboradores do Sindicato, autoridades, representantes da imprensa e formadores de opinião

Na ocasião, o Sindilojas fez a entrega do Troféu Mercúrio, homenagem destinada a importantes personalidades que contribuíram para o fortalecimento do varejo no RS. Eduardo Oltramari, superintendente do Shopping Total, foi condecorado na categoria Personalidade do Varejo, Otelmo Drebes, presidente da Lojas Lebes, ganhou como Destaque Lojista - Grandes Empresas e Tarcísio Pires Morais, sócio-diretor da Fechosul Macosul, como Destaque Lojista - Pequenas e Médias Empresas. O jornalista Diego Casagrande foi agraciado com o Destaque Imprensa e o governador José Ivo Sartori com o Destaque Político.