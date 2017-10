Alexandre Birman Rodrigo Philipps / Agencia RBS

Após receber prêmio de designer de calçados do ano na gala anual armada pela FFANY, em Nova York, Alexandre Birman desembarca em Porto Alegre na próxima quinta-feira (26). Conhecido no mercado como o sapateiro de R$ 1,5 bilhão e a cabeça pensante para fazer a Arezzo&Co crescer a passos largos, o estilista acaba de retornar dos Estados Unidos e da Europa, onde realizou eventos exclusivos na Bergdorf Goodman e na Saks Fifth Avenue.

Aos 41 anos, o empresário mineiro é dono das marcas Arezzo, Schutz, Alexandre Birman, Anacapri e Fiever, e vendeu cerca de 12 milhões de produtos em 2016. E a maré segue positiva: no segundo trimestre de 2017, o faturamento foi de R$ 407 milhões. Com o centro fabril do grupo localizado em Campo Bom, no Rio Grande do Sul, Birman intercala compromissos internacionais, treinos rigorosos de triátlon e passagens rápidas e sem glamour pelo Estado.

Desta vez, porém, um encontro intimista será realizado na morada da empresária Juliana Sanmartin para um grupo seleto de clientes. Já tem gente em busca de um convite para a festinha, mas infelizmente os lugares são limitados. Marina Ciconet é quem representa a grife na cidade com as Claritas, sandálias ícones do designer escolhidas por celebridades como Kate Hudson, Jennifer Lawrence, Anne Hathaway, Jessica Alba, Demi Moore e Blake Lively.