Quem frequenta o Meia Hora já percebeu: o salão de beleza de Elis Rhoden, pioneiro em atender sem hora marcada na Capital, não para nunca. Funcionando das 5h da manhã às 23h durante muitos dias de outubro, o Meia Hora chegou a atender 400 mulheres em finais de semana de début. A demanda é tanta que o espaço se prepara para abrir as portas ainda neste ano em novo local. O salão em estilo spa, inspirado no conceito de beleza combinado com relaxamento, será inaugurado na academia Ineex, no bairro Boa Vista.