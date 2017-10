Desde domingo (22) em Porto Alegre, John Mayer mostrou-se pouco animado com os fãs gaúchos, tanto em cima do palco do Anfiteatro Beira-Rio, na terça-feira (24), quanto fora dele. Na noite anterior à apresentação, ele deixou o Sheraton para jantar com 31 pessoas de sua equipe no restaurante Na Brasa, na Rua Ramiro Barcelos. O cantor experimentou churrasco, elogiou a carne e, ao deixar o estabelecimento, entrou direto em um carro blindado, ignorando os fãs que o aguardavam do lado de fora. Sorte tiveram as gaúchas Luiza Espina, Marcela Souza e Thais Mahfuz, que comemoravam o aniversário de uma amiga no local. O cantor desejou um singelo "happy birthday" para a mesa enquanto seguia rumo à porta.